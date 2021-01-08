إغلاق مشدد في إسرائيل بسبب سلالة كورونا الجديدة

دخل الإغلاق المشدد الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيّز التنفيذ، بعد انتشار السلالة الجديدة.

ويشمل الإغلاق قيودا صارمة على الحركة وأماكن العمل وجهاز التعليم والتجمهرات بما في ذلك في دور العبادة، فيما تتوعد الشرطة بإنفاذ محكم للتعليمات، خلافا لفترات الإغلاق السابقة.

وفقا للأنظمة الخاصة بالاغلاق حسب الإعلام الإسرائيلي، فسيستمر الإغلاق المشدد حوالي أسبوعين لينتهي 21 يناير 2021، لكن وزارة الصحة تقدر أن الإغلاق سيستمر أكثر من أسبوعين.

وأشار مسؤولون في الوزارة، في تصريحات صدرت عنهم الخميس، إلى أن الإغلاق قد يتواصل لمدة شهر.

وتحد القيود الحركة حتى مسافة تبعد 1000 متر عن مكان السكن، وتمنع الزيارات العائلية، والتواجد في بيت شخص آخر.

كما تحد القيود التجمعات على أن تضم 5 أشخاص كحد أقصى في منطقة مغلقة و10 أشخاص في منطقة مفتوحة.

ويسمح الخروج لتلقي التطعيم، والحصول على الخدمات الأساسية مثل العلاج الطبي أو الرعاية الاجتماعية، أو الإجراءات القضائية، كما يسمح الخروج للتظاهر.

ويسمح الخروج لممارسة نشاط رياضي (ليس عن طريق الوصول إلى المكان بالسيارة)، ونقل قاصر بين والديه المنفصلين، وإلى مكان العمل أو إلى إطار تربوي يُسمح بتفعيله، أو الخروج للمشاركة في جنازة أو حفل زفاف.

وتتيح الأنظمة الخروج من المنزل لدخول العزل الصحي، والخروج من مسكن دائم إلى آخر، وفي حالة الانتقال إلى شقة جديدة، كما يسمح بمغادرة المنزل للتطعيم ضد كورونا أو إجراء فحص كورونا.

وقررت الحكومة فرض غرامة بقيمة 500 شيكل على المخالفين.