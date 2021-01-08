البرازيل: أعداد الوفيات المتأثرة بـ كورونا تتخطى الـ200 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية في بيان رسمي تسجيل 1524 حالة وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع أعداد الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 200 ألف و498 حالة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن البرازيل لديها ثاني أعلى معدل لأعداد الوفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

يذكر أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أعلن يوم /الأربعاء/ الماضي إفلاس بلاده، عازيا السبب إلى جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأثرت على كبريات الاقتصادات فيه.