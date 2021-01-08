عضو لجنة الأوبئة: فايزر أول اللقاحات التي ستصل الأردن

قال أسامة أبو عطا عضو لجنة الأوبئة، بالمملكة الأردنية، إن وزارة الصحة ستراقب متلقي لقاحات كورونا بعد التطعيم، وذلك تحسبا من الحساسية، لافتا إلى أن التسجيل يتم عبر منصة تلقي مطاعيم كورونا لتلقي اللقاحات، مؤكدا مأمونية هذه اللقاحات.
وقال أبو عطا وفق ما نشرته صحيفة الرأي الأردنية، إن أول اللقاحات التي ستصل الأردن هي مطعوم فايزر، لافتا إلى أن هذا اللقاح انجاز علمي، حيث يعطي فعالية عالية جدا بنسبة اكثر من 95%.
يأتى ذلك فى الوقت الذي تواصل فيه معدلا الإصابة بفيروس كورونا فى الارتفاع حول العالم حيث أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 87 مليونا و643 ألفا و393 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و891 ألفا و690 وفاة، حتى الخميس.
وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 63 مليونا و132 ألفا و35 متعافى، و تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.
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