عضو لجنة الأوبئة: فايزر أول اللقاحات التي ستصل الأردن

قال أسامة أبو عطا عضو لجنة الأوبئة، بالمملكة الأردنية، إن وزارة الصحة ستراقب متلقي لقاحات كورونا بعد التطعيم، وذلك تحسبا من الحساسية، لافتا إلى أن التسجيل يتم عبر منصة تلقي مطاعيم كورونا لتلقي اللقاحات، مؤكدا مأمونية هذه اللقاحات.

وقال أبو عطا وفق ما نشرته صحيفة الرأي الأردنية، إن أول اللقاحات التي ستصل الأردن هي مطعوم فايزر، لافتا إلى أن هذا اللقاح انجاز علمي، حيث يعطي فعالية عالية جدا بنسبة اكثر من 95%.