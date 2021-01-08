إيران تحظر استيراد لقاحات كورونا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.. تفاصيل

وجه المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، الحكومة الإيرانية بحظر استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الولايات المتحدة وبريطانيا، وفرنسا.

وقال خامنئي في كلمة متلفزة له اليوم بمناسبة انتفاضة مدينة قم الإيرانية عام 1979: "يحظر استيراد لقاحات أمريكية وبريطانية، أبلغت المسؤولين بذلك وأقوله علنًا الآن".

وأضاف: "لو كان الأمريكيون يستطيعون إنتاج لقاح لما شهد بلدهم مثل هذا الفشل الذريع (في مكافحة) فيروس كورونا".

وأكد خامنئ أن "دخول اللقاحات من بريطانيا وأمريكا إلى ايران ممنوع واللقاح الفرنسي هو الآخر ليس لنا ثقة به ايضا".

وشدد المرشد الإيراني أن إيران تتمتع بالأمن والاستقرار والصمود والتحلي بالقدرة عشرات الاضعاف أكثر من أمريكا، مشددا على ضرورة ان تتحرك الدول الغربية لرفع كل أشكال الحظر عن إيران.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران حتى اليوم 1,268,263 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 55,933 حالة وفاة.