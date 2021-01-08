رسميا.. الجواز الصحي ليس شرطا للسفر إلى خارج السعودية

أوضح تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة، أن الجواز الصحي لا يعد- في الوقت الحالي- شرطًا للسفر إلى خارج المملكة.
وذكر التطبيق عبر حسابه بموقع تويتر أنه «في الوقت الحالي، الجواز الصحي ليس شرطًا للسفر، وقد تفرض بعض الدول مستقبلًا اشتراطات تتعلق بأخذ اللقاح»، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة عاجل.
وتابع التطبيق قائلا :"وفي حال وجود أي مستجدات عن ارتباطه بالسفر، سيتم الإعلان عنه من خلال الجهة المختصة"، جاء ذلك ردًا على استفسار مستفيد مفاده: هل الجواز الصحي هذا، هو المطلوب عند السفر والخروج من البلد؟
يُذكر أن وزارة الصحة السعودية دشنت أمس الخميس الجواز الصحي، والذي يظهر من خلال تطبيق توكلنا، لمن أتم جرعتي لقاح كورونا.
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