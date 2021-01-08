نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهوية الرقمية 2021 تعريفها وكيفية التقديم واستخداماتها في الهيئات الحكومية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهوية الرقمية ، يبحث عدد كبير من الأشخاص عن كيفية التقديم للحصول على خدمات الهوية الرقمية 2021 ، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتتوافق مع رؤية الإمارات 2021 للتنمية المستدامة، وهي بالمناسبة الرؤية التي ترمي لأن تكون الإمارات واحدة من بين أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لاتحاد الإمارات العربية المتحدة، وتهدف أيضًا إلى تحويل حكومة دولة الإمارات إلى حكومة رقمية لا تعتمد على المعاملات التقليدية.

في السطور التالية، سنلقي نظرة على نظام الهوية الرقمية الجديدة، مع شرح كيفية الاستفادة والتقديم فيها، واستخداماتها في المناطق المتاحة بها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ونختتم بنبذة مختصرة حول النظام الإلكتروني الجديد.

كيفية التقديم على الهوية الرقمية

تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحويل المعاملات الحكومية من الورقية إلى الرقمية وذلك تزامنًا مع أهداف ورؤية دولة الإمارات لعام 2021، ونتيجة لذلك يبحث جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات عن طريقة التقديم في الهوية الرقمية، ويتم هذا الأمر من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم أولًا تحميل التطبيق الرسمي الخاص بـ الهوية الرقمية. وبعدها يتم تصوير بطاقة الهوية الإلكترونية الخاصة بك. ثم يتم تأكيد عنوان البريد الإلكتروني إلى جانب رقم الهاتف الخاص بك. يتم بعد ذلك إدخال رقم التعريف الخاص بك (كلمة السر). في المرحلة الأخيرة يتم الذهاب إلى أقرب منفذ خاص بخدمة الهوية الرقمية حتى يتم توثيق الهوية بشكل صحيح وكامل.

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، في السنوات العشر الأخيرة، واحدة من أكثر دول العالم، اعتمادً على التقنية والوسائل التكنولوجية الحديثة، لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، حيث أتاحت في فترة سابقة، إمكانية الاستعلام عن الهوية وتجديدها، بالإضافة لإمكانية تحديث الهوية، وأيضًا الاستعلام عن تصاريح العمل، والحصول على قروض بدون ضمانات، وغيرها من الخدمات الحكومية المتميزة، التي أضحت متاحة بضغط زر وخلال ثوانٍ معدودة.

استخدامات الهوية الرقمية

ساعدت الهوية الرقمية على توفير الوقت والجهد على جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة وذلك لأنها قامت بتوفير العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطنون، وينبغي الإشارة إلى أن استخدامات الهوية الرقمية لا تتم في إمارة دبي فقط حيث يوجد عدد من الإمارات الأخرى التي تقوم بتوفير خدمات الهوية الرقمية، ومن هذه الإمارات ما يلي:

استخدامات الهوية الرقمية في دبي

يتم استخدام الهوية الرقمية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وفي شرطة دبي، وهيئة الكهرباء والمياه في دبي، والهيئة الصحية في دبي.

استخدامات الهوية الرقمية في أبو ظبي

يتم استخدامها في الدار العقارية، وفي هيئة أبو ظبي الرقمية، ويتم استخدامها أيضًا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي.

استخدامات الهوية الرقمية في الشارقة

يتم استخدامها في هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وفي دائرة الموارد البشرية في الشارقة، ويتم استخدامها أيضًا في بلدية الشارقة.

استخدامات الهوية الرقمية في رأس الخيمة

يتم استخدام الهوية الرقمية في حكومة رأس الخيمة الإلكترونية، وفي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

استخدامات الهوية الرقمية في أم القيوين

وفي هذه الإمارة يتم استخدام الهوية الرقمية في حكومة أم القيوين الرقمية.

استخدامات الهوية الرقمية في عجمان

يتم استخدام الهوية الرقمية في عجمان في حكومة عجمان الرقمية، وفي القيادة العامة لشرطة عجمان، ويتم استخدامها أيضًا في مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، وفي دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

استخدامات الهوية الرقمية في الفجيرة

يتم استخدام الهوية الرقمية في الفجيرة في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ويتم استخدامها أيضًا في حكومة الفجيرة الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في شرطة الفجيرة.

أهداف الهوية الرقمية

يتم التقديم في الهوية الرقمية من أجل الاستفادة من جميع الأهداف التي تقدمها تطبيق هيئة الإمارات للهوية الرقمية لجميع الأشخاص المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أهدافها ما يلي:

تعمل على خفض التكاليف التي يتم فرضها على الخدمات المقدمة.

توفر بيئة رقمية لا يوجد بها أي احتيال أو تزوير.

تساعد في تعزيز المجال التنافسي العالمي وخاصةً في مجال التطوير.

تسهم في دعم قدرات المؤسسات الخاصة بالقطاعين العام والخاص.

نبذة عن الهوية الرقمية

قامت حكومة دبي الذكية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات كي يتم إنشاء الهوية الرقمية وذلك من أجل رغبة الحكومة في إلغاء المعاملات الورقية والتعامل من خلال المعاملات الإلكترونية الحديثة.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم كيفية التقديم في الهوية الرقمية، كما أننا أطلعناكم على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الهوية الرقمية، هذا إلى جانب استخداماتها في المناطق المتاحة بها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.