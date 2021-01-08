بالصور.. اختتام المرحلة الخامسة من رالي داكار

أحرز الدراج الجنوب إفريقي جينييل دو فيلييه على متن "تويوتا" المركز الأول في المرحلة الخامسة من رالي دكار من الرياض إلى القيصومة، بعد أن اجتاز مسافة 456 كيلومترا في زمن قدره 5.09.25 ساعة.

وتقدم دو فيلييه على مواطنه براين باراغواناث بفارق 58 ثانية، في حين جاء الفرنسي ستيفان بيترهانسل ثالثا بفارق دقيقتين و25 ثانية.

واحتفظ بيترهانسل، الذي يطلق عليه لقب "سيد داكار" بفضل تتويجه بالسباق التاريخي 13 مرة، بصدارة الترتيب متقدما على القطري ناصر العطية بفارق 6 دقائق و11 ثانية، بعد أن حلّ الأخير رابعا في هذه المرحلة، وعلى ساينز صاحب المركز الثالث بفارق 48 دقيقة و13 ثانية.

وفي فئة الدراجات، كان الفوز في المرحلة الخامسة من نصيب الأرجنتيني كيفن بينافيديس "هوندا" لينتزع صدارة الترتيب العام.

وقطع بينافيديس مسافة 456 كيلومترا في زمن قدره 5.09.50 ساعات على الرغم من سقوطه عند الكيلومتر 330 وتعرضه لإصابة في أنفه.

وتقدم الأرجنتيني على التشيلي خوسيه إينياسيو مورنيخو فلوريمو (هوندا) بفارق دقيقة، في حين جاء الأسترالي توبي برايس (كاي تي إم) ثالثا بفارق دقيقة و20 ثانية عن الفائز، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وانتزع بينافيديس الصدارة من الفرنسي كزافييه دو سولتريه الذي تراجع إلى المركز الثاني بحلوله سادسا في المرحلة وتقدم عليه بفارق دقيقتين و31 ثانية، علما أن فلوريمو المركز يحتل الثالث بفارق 3 دقائق و42 ثانية.