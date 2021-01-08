برا وبحرا وجوا.. الإمارات تعلن فتح جميع المنافذ مع قطر

أعلنت الإمارات إعادة فتح جميع منافذها البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارًا من غد السبت.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن التجارة وحركة التنقل بين قطر والدول المقاطعة لها ستعود خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق بينها.

وقال قرقاش، في مؤتمر صحفي أمس الخميس "عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق... لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة".

وأضاف: "تجاوزنا الأهم وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد".

وقال إن بعض المسائل أسهل في إصلاحها وبعضها سيستغرق فترة أطول.

ويستعد منفذ سلوى الحدودي الذي يربط بين السعودية وقطر خلال الساعات القادمة لافتتاحه مجددا. ورصدت صحيفة «عكاظ» خلال الأيام الثلاثة الماضية استعداد كافة الجهات الحكومية بالمنفذ للعمل مجددًا، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة في كافة منافذ المملكة.

وأكدت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن الجهات المسؤولة في المنفذ وجميع الأجهزة الحكومية أكملت استعداداتها منذ صدور القرار، وأن جميع الموظفين متواجدين على مدار الساعة، وأشارت المصادر إلى أن حركة التنقل في المنفذ ستخضع لقرارات وزارة الداخلية المطبقة على جميع المنافذ البرية الأخرى هذه الأيام، تنفيذا للإجراءات الاحترازية بخصوص فايروس «كورونا».