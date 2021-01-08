نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصيلة قياسية لوفيات كورونا في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجّلت الولايات المتّحدة، رقماً قياسياً جديداً للوفيات بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بلغ نحو 4 آلاف وفاة، حسب حصيلة لجامعة جونز هوبكنز.

وفي الوقت نفسه، سجّلت البلاد أكثر من 265 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وفق الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار.

والرقمان القياسيان السابقان للوفيات خلال يوم واحد في الولايات المتحدة كانا قد سُجّلا الثلاثاء (3936 وفاة) والخميس (3998 وفاة).

كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات منذ بداية الجائحة، حيث يشغل حالياً أكثر من 132 ألف مريض أسرّة بسبب إصابتهم بالفيروس، حسب إحصاءات "كوفيد تراكنغ بروجكت" الذي يحلل البيانات في الولايات المتحدة يومياً.

ولم يسبق للبلاد أن سجّلت هذا العدد من الإصابات الجديدة بالفيروس سوى في الأسبوع الأوّل من 2021 حسب المصدر نفسه.

ويثير الوضع القلق، خصوصاً في جنوب البلاد وغربها، وفي لوس أنجليس، يموت شخص من جراء كوفيد-19 كل 15 دقيقة.

وفي المجموع، سجّلت الولايات المتّحدة 21.5 مليون إصابة بالفيروس ونحو 365 ألف وفاة منذ بداية الجائحة.