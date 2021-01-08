خدمات تطبيق صحتي ورقم التواصل مع خدمة العملاء وتحميل التطبيق علي الجوال

أطلقت وزارة الصحة في المملكة خدمات تطبيق صحتي، في إطار خطة تطوير المملكة والتحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية وتأتي هذه الخدمة من أجل مساعدة شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة، ومن أجل هوة الوصول للخدمات الصحية والحصول على كاف المعلومات الصحية بدون تكبد أي عناء وكل ذلك يتم بواسطة التطبيق ورقم الدعم الفني الموحد الذي عهدت وزارة الصحة إلى تقديم الدعم الفني لمستخدميه من المواطنين أو المقيمين.

خدمات تطبيق صحتي

يعد تطبيق صحتي أحد أهم وأشهر التطبيقات في الآونة الأخيرة التي خدمت قطاع كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة والذي عمل على تسهيل الوصول إلي الخدمات الصحية، والحصول على كافة المعلمات الخاصة بالصحة في أي وقت ممكن ومن الخدمات التي يقدمها تطبيق صحتي هي:

خدمة الاستعلام عن حالة المريض.

خدمة الحصول على مواعيد وتعديل تلك المواعيد و إلغائها أيضاً.

خدمة الحصول على النتائج الخاصة بالفحص المدرسي.

خدمة الحصول على نتائج التحاليل التي أجرت من خلال المختبرات.

خدمة الحصول على الاستشارة الطبية عن بعد.

خدمة الاستعلام عن التقارير الطبية والتقارير الخاصة بالأشعة.

خدمة متابعة مواعيد إجراء العملية الجراحية.

خدمة متابعة صرف والحصول على الدواء.

طريقة التواصل مع خدمة عملاء صحتي

فعلت المملكة خدمة عملاء متواجدة علي مدار الساعة لتطبيق صحتي حيث يمكنهم الرد علي جميع الاستفسارات وحل مشاكل المستفيدين والمستخدمين التي تواجههم ويمكنك التواصل مع خدمة عملاء صحتي عبر البريد الإلكتروني [email protected]

او عبر رقم الدعم الفني لتطبيق صحتي وهو 937.

كيفية تحميل تطبيق صحتي علي الجوال الاندرويد

تحميل تطبيق صحتي علي جوال الاندرويد للاستفادة من الخدمات المقدمة من تطبيق صحتي وذلك للدخول من تطبيق جوجل بلاي google play علي جوالك بكل سهولة وحجم التطبيق هو 30 ميغابايت أي انه لا يأخذ مساحة تخزين كبيرة علي جوالك.

كيفية تحميل تطبيق صحتي علي جوال الأيفون

يختلف دائما جوال الأيفون عن جوال الاندرويد في طريقة التحميل حيث انه دائما ما تحمل التطبيقات من آب ستور app store فيمكنك الحصول علي افضل إصدار للتطبيق والاستفادة إلكترونياً من التطبيق.