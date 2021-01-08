إسبانيا: 1.98 مليون إصابة و51 ألف وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى إسبانيا إلى 1.98 مليون حالة حتى صباح اليوم الجمعة، بتوقيت مدريد، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.





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