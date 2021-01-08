رئيس الدفاع بمجلس النواب الليبى: جيشنا سيتصدى لأى تجاوز تركى

جدة - نرمين السيد - شدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب الليبى، طلال الميهوب، على أن القوات المسلحة الليبية لن تقف مكتوفة الأيدى أمام الاستفزازات التركية، مؤكدًا أن الرد سيكون مفاجئًا وخاطفًا فى حال أى تهديد للدولة الليبية بعد زيارة رموز حكومة الوفاق لتركيا.





وفى تصريحات لقناة "الحدث" الليبية، وصف طلال الميهوب اجتماعات عراب الإخوان خالد المشرى، وباقى رموز حكومة الوفاق مع الأتراك فى أنقرة، بأنها كانت لأخذ التعليمات من الباب العالى فى تركيا بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية 5+5. وناشد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى، البعثة الدولية بتحمل مسؤولياتها باعتبارها الراعى لاتفاقية جنيف، مطالبًا إياها بكبح جماح تركيا وأذنابها فى غرب ليبيا.

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