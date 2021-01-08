خالف ضوابط كورونا.. غرامة 3 آلاف دينار لمقهى فى البحرين

قال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة البحرانية، إن المحكمة حكمت بتغريم مقهى ومديره الذي خالف الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالغرامة الفي دينار للاول والف دينار للثاني، وذلك فى إطار استمرارية للتنسيق بين الجهات المختصة والحسم السريع خلال 24 ساعة من وقت ضبط الجريمة تحقيقًا للعدالة الناجزة.

وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت بأنه بيوم أمس تم ضبط مقهى يقدم الشيشية لم يتلزم بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث لم يلتزم بالمسافة المقررة بين الطاولات وتجاوز ما نسبته 50% من الطاقة الاستيعابية للطاولة الواحدة فضلًا عن عد مقياس درجة حرارة الزبائن، فتم تحرير مخالفة بذلك وغلق المقهى إداريًا، كما تم إخطار النيابة العامة فور وقوعها، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الأيام البحرانية.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورود البلاغ صباح هذا اليوم.

وأمرت بإحالة المتهمان للمحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرتحكمها المتقدم.