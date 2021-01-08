وكيل وزارة الصحة الأمريكية تقدم استقالتها في أعقاب أعمال الشغب في الكونجرس

قدمت وكيل وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة الدكتورة إلينور ماكاناس-كاتز استقالتها في أعقاب أحداث اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي.
وقالت ماكاناس-كاتز - في بيان أوردت قناة (سي إن إن) الأمريكية مقتطفات منه اليوم /الجمعة/ - "لقد قررت اليوم أن استقيل من منصبي كوكيل وزارة قطاع الصحة النفسية وتعاطي المخدرات والكحول".
وأضافت: "لقد كانت خططتي البقاء حتى يحدث تغيير في الإدارة، ولكن تغيرت خططي فجأة الليلة الماضية عندما... شاهدت السيطرة بالقوة على مبنى الكابيتول"، واصفة هذا التصرف بأنه غير مقبول تماما.
كانت وزيرة التعليم الأمريكية بيتسي ديفوس ووزيرة النقل إيلين تشاو قد استقالتا أيضا من منصبيهما على خلفية أعمال الشغب في الكونجرس الأمريكي.
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