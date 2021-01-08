نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية تعلن موعد استلام الدول الأكثر فقرا للقاحات كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن "الدول الأكثر فقرا" ستبدأ تلقى أولى اللقاحات ضد كورونا بين نهاية يناير الجارى ومنتصف فبراير المقبل.

وقالت مسؤولة اللقاحات فى المنظمة كيت أوبراين إن برنامج "كوفاكس" أبرم اتفاقات لشراء مليارى لقاح، على أن تبدأ أولى الجرعات فى الوصول خلال الأسابيع المقبلة.

ويهدف برنامج "كوفاكس" الدولى الذى أطلقته منظمة الصحة العالمية بدعم من "التحالف من أجل اللقاحات"، إلى المساعدة فى ضمان الحصول العادل على اللقاحات.

ويسعى "كوفاكس" إلى تقديم جرعات كافية لتحصين 20 فى المئة من السكان فى كل البلدان المشاركة فيه بحلول نهاية العام.

وردا على سؤال بشأن الموعد المرتقب لبدء استفادة الدول الإفريقية منخفضة الدخل من هذه اللقاحات، قالت أوبراين إن برنامج "كوفاكس" قادر على تأمين "أكثر من مليارى جرعة من اللقاحات".

وقد بدأت حملات تطعيم واسعة النطاق فى عدد من البلدان حول العالم.