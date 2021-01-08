موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021 في حسابات المستفيدين

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محمد سياف - ابو ظبي - موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 38، دفعة يناير 2021، خلال أيام قليلة، حيث من المنتظر أن يقوم برنامج حساب المواطن خلال الأيام القليلة القادمة، بإيداع الدفعة رقم 38 من البرنامج “دفعة يناير 2021” بحسابات المستفيدين، هذا بعدما قام البرنامج بالإعلان عن صدور نتائج أهلية المستفيدين، وفقًا لما نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوم 2 يناير الجاري 2021.

موعد إيداع حساب المواطن

يقوم برنامج حساب المواطن بإيداع مبالغ الاستحقاق في حسابات المستفيدين من البرنامج من مستحقي الدعم وفقًا لعدد من الضوابط، التي نظمها البرنامج، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والتي نصت على ضرورة تثبيت موعد إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، ووفقًا لتلك الضوابط، فإن صرف الدعم للمستحقين يتم تنظيمه وفقًا للضوابط الآتية:

يقوم برنامج حساب المواطن، بإيداع مبالغ استحقاق الدعم يوم 10 من كل شهر ميلادي.

في حالة صادف يوم الصرف يوم إجازة رسمية، كيوم الجمعة، يتم تقديم موعد الصرف ليوم الخميس.

في حالة صادف يوم الصرف يوم إجازة، كيوم السبت، يتم تأخير موعد الصرف ليوم الأحد.

هذه الإجراءات جاءت بناء على توجيهات خاصة بتنظيم مواعيد الصرف بالبرنامج للمستحقين، في حالة صادف يوم الصرف إجازة رسمية بالبلاد.

نشر برنامج “حساب المواطن” على حسابه الرسمي، ببرنامج التواصل الاجتماعي “تويتر”، رابط لاستعلام نتائج أهلية المستفيدين بالبرنامج للدفعة 38 “دفعة يناير”، ويمكن للراغبين من المستفيدين، الاستعلام عن نتائج الأهلية باتباع الخطوات التالية: قم بالدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية.

قم بإدخال رقم السجل المدني.

قم بإدخال رقم التحقق.

قم بالنقر على استعلام نتائج الأهلية.

انتظر حتى يقوم الموقع بفتح نافذة أخرى، يعرض من خلالها نتائج الأهلية. يتيح برنامج حساب المواطن للمستفيدين كذلك، إمكانية الاعتراض على عدم الأهلية بالبرنامج، هذا في حالة كانت النتيجة غير مؤهل لاستحقاق الدعم، ويمكن للمستفيدين وقتها تقديم الاعتراض، خلال فترة الاعتراض المسموح بها من البرنامج.

تطبيق حساب المواطن

أطلق برنامج حساب المواطن في الآونة الأخير، تطبيق حساب المواطن للهاتف المحمول، ويهدف البرنامج من خلال التطبيق، إلى تسهيل وصول المستفيدين للخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل البرنامج للمستفيدين، ويتيح البرنامج إمكانية تحميل نسخة البرنامج لجميع أنواع نظم تشغيل الهاتف المحمول المختلفة، بحيث يمكنكم الآن تحميل التطبيق من خلال:

استعلام أهلية حساب المواطن

وفر برنامج حساب المواطن للمستفيدين من البرنامج، رابط يمكن من خلاله استعلام نتائج أهلية المستفيدين، وكان البرنامج قد أعلن يوم 2 يناير الجاري 2021 عن ظهور نتائج أهلية الدفعة 38 من حساب المواطن، ووفر البرنامج رابط للاستعلام عن نتائج الأهلية بخطوات بسيطة، وذكر البرنامج على حسابه الرسمي على تويتر أن استعلام نتائج الأهلية يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط استعلام نتائج الأهلية. قم بإدخال رقم السجل المدني. قم بإدخال رقم التحقق. قم بالنقر على استعلام نتائج الأهلية انتظر حتى يقوم البرنامج بإظهار النتائج.

هذا كما يتيح برنامج الدعم “حساب المواطن” للمستفيدين إمكانية الاعتراض في قيمة الدعم المقدم وكذلك عدم الاستحقاق، بحيث يمكن للمستفيد الدخول على موقع البرنامج الإلكتروني وتقديم طلب الاعتراض بكل سهولة ويسر.