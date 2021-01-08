استعلام أهلية حساب المواطن دفعة 38 يناير 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - استعلام أهلية حساب المواطن نوفره لكم من خلال هذا التقرير، حيث أعلن حساب المواطن، وهو برنامج الدعم بالمملكة العربية السعودية، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن صدور نتائج أهلية الدفعة 38، دفعة يناير 2021، ووفر البرنامج للمستفيدين، رابط لاستعلام النتائج بكل سهولة، وسنوفر لكم من خلال التقرير كل ما تريد للاستعلام عن نتائج الأهلية.

استعلام أهلية حساب المواطن

نشر برنامج “حساب المواطن” على حسابه الرسمي، ببرنامج التواصل الاجتماعي “تويتر”، رابط لاستعلام نتائج أهلية المستفيدين بالبرنامج للدفعة 38 “دفعة يناير”، ويمكن للراغبين من المستفيدين، الاستعلام عن نتائج الأهلية باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية.

قم بإدخال رقم السجل المدني.

قم بإدخال رقم التحقق.

قم بالنقر على استعلام نتائج الأهلية.

انتظر حتى يقوم الموقع بفتح نافذة أخرى، يعرض من خلالها نتائج الأهلية.

يتيح برنامج حساب المواطن للمستفيدين كذلك، إمكانية الاعتراض على عدم الأهلية بالبرنامج، هذا في حالة كانت النتيجة غير مؤهل لاستحقاق الدعم، ويمكن للمستفيدين وقتها تقديم الاعتراض، خلال فترة الاعتراض المسموح بها من البرنامج.

أعلن برنامج الدعم “حساب المواطن” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن صدور نتائج أهلية المستفيدين للدفعة 38، دفعة يناير 2021، ووفر البرنامج للراغبين في الاستعلام عن الأهلية رابط مباشر يمكن من خلاله الوصول لنتيجة الأهلية، بتسجيل الدخول على حساب المستخدم على موقع البرنامج الإلكتروني.

حساب المواطن

يتيح برنامج الدعم “حساب المواطن”، للمستفيدين كذلك إمكانية الاعتراض على مبلغ الدعم الذي قام البرنامج بإيداعه في حساب المستفيد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: قم بالدخول على رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية. قم بتسجيل الدخول لحساب المستخدم على البوابة. قم بالنقر على أيقونة الشكوى التي خصصها البرنامج لتقديم طلبات الاعتراض. يرجى العلم أن الاعتراض على مبلغ الاستحقاق، متوفر بعد مرور 5 أيام من إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين. سيقوم البرنامج خلال فترة السماح بالتعامل مع الشكاوى المقدمة، ويرجى العلم أن فترة السماح تمثل الفترة التي تعقب إيداع مبالغ الاستحقاق ب3 أشهر.

حساب المواطن هو أحد برامج الدعم المقدمة من المملكة العربية السعودية، بهدف دعم مواطنيها من أصحاب الدخول المنخفضة، من فقراء المملكة مستحقي الدعم، وقد أطلقت المملكة هذا البرنامج في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم المملكة بتطبيقها، للنهوض بالبلاد لما هو أصلح، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.