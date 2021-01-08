تردد قناة on time sport الجديد 2021.. أون تايم سبورت 1 و 2 و 3

تردد قناة on time sport الجديد 2021، القناة الرياضية المصرية التي تنقل جميع مباريات الدوري المصري وكاس مصر والبطولات الأفريقية بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تبرز المشاكل الرياضية، ومن اهم تلك البرامج الرياضية (برنامج أستاد أون سبورت) الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير كما يعاونه في تقديم البرامج الإعلامي سيف زاهر والذي يقوم بتحليل المباريات من خلال استضافته ببعض النجوم الرياضية مثل الكابتن حازم أمام والكابتن محمد أبو العلا والكابتن عماد النحاس وعبد الظاهر السقا والعديد من نجوم الرياضة في مصر.

أعلنت مؤخرا قناة أون تايم سبورت أنها ستنقل بطولة كاس العالم لكرة اليد 2021 المقامة في مصر والتي تنطلق يوم الأربعاء القادم الموافق 13 يناير 2021 حيث أنها المرة الأولي التي تستضيف فيها مصر بطولة كاس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك علي جميع قنواتها والتي من المفترض بما فيهم قناة اون تايم سبورت 3.

التردد: 12654

الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11449

الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 12303

الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

تتنوع برامج قنوات أون تايم سبورت سواء علي القناة الرياضية الأولي on time sport 1 أو القناة الرياضية الثانية on time sport 2 من برامج متنوعة تلقي مشاهدات كبيرة في الوطن العربي ولا سيما بعد انضمام الكابتن مدحت شلبي من جديد إلى قنوات أون تايم سبورت بالإضافة إلي النجوم الكبار الذي يتم استضافتهم مثل ملك خط النصف الكابتن فارق جعفر والشيخ طه إسماعيل والكابتن وليد صلاح الدين.

تنقل قنوات أون تايم سبورت مبارة النادي الأهلي المصري ضد فريق سرميكا كيلو باتر في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة الموافق 8 يناير 2021 المبارة الهامة للفريقين حيث ظهر فريق سرميكا بالدوري المصري هذا العام من صاعدا من الدرجة الثانية باداء مختلف جدا بعد شراءه العديد من لاعبي الدوري الممتاز الذين لديهم الخبرة الكبيرة مثل محمد إبراهيم كما تعد المبارة هامة للنادي الأهلي بعد تعادله في الجولة الأخيرة من الدوري أمام وادي دجلة، يتم إذاعة المبارة علي قناة On Time Sport 2.

