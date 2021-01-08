أخبار اليمن : 3 جرحى في تعز وخروقات متواصلة بالحديدة

3 جرحى في تعز وخروقات متواصلة بالحديدةاستمرت خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة، فيما أصيب 3 مواطنين بقصف للمرتزقة في محافظة تعز خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 228 خرقاً بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وقرب شارع الـ50، و58 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 353 قذيفة و156 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات تحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس وثمان طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والجاح.

وأكد المصدر إصابة ثلاثة مواطنين بينهم امرأة بجروح إثر سقوط قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان على منزلهم في منطقة العرسوم بمديرية التعزية محافظة تعز.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف ، وغارتين على البقع قبالة نجران.