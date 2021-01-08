أخبار اليمن : مركز الأرصاد يُحذر المواطنين من طقس اليوم

مركز الأرصاد يُحذر المواطنين من طقس اليومجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، تحذيره للمواطنين من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية خاصة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع مع احتمال تكوّن الصقيع على أجزاء منها.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت، وعلى المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وحث المزارعين ورعاة المواشي ومربيي النحل على حماية محاصيلهم الزراعية والثروة الحيوانية من آثار البرد الشديد.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم على النحو الآتي: ذمار وعمران درجتان في كل منهما، صنعاء : 2.5، السدة : 5 ، المحويت : 8.7 ، إب : 9.4 ، حجة 10 درجات.