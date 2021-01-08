الجزائر : إبطال مفعول قنبلة شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال البيان الصادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، إن العملية تمت خلال دورية عسكرية بمنطقة "زمورى" الساحلية بالناحية العسكرية الأولى، حيث تدخلت على الفور فرقة من المصالح المختصة التابعة للجيش لتفكيك القنبلة وإبطال مفعولها.

كما أكدت الوزارة على أن العملية تؤكد يقظة واستعداد وحدات الجيش الجزائرى الدائمين لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.