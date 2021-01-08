بسبب اقتحام الكابيتول.. استقالة قادة شرطة الكونجرس وحرس النواب والشيوخ

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل طلب من قائد حرس المجلس مايكل ستينجر تقديم استقالته وتلقاهان منه بالفعل، على خلفية اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس بالتزامن مع جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الأربعاء الماضي.

وأضافت الصحيفة أن نائبة قائد حرس مجلس الشيوخ جنيفر هيمنجواي ستتولى منصب قائد الحرس بالوكالة إلى أن يتم تعيين قائد جديد.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس أن قائد حرس المجلس بول إرفج قدم استقالته، كما يعتزم قائد شرطة الكونجرس ستيفن سوند تقديم استقالته خلال الشهر الجاري.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير، الموعد المحدد لتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.

وأضاف ترامب "قرار إعلان فوز بايدن يمثل نهاية أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة، وتسليم السلطة لبايدن بداية كفاحنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وكانت أغلبية أعضاء الكونجرس قد رفضت اعتراض أعضاء جمهوريين على نتائج الانتخابات في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وميشيجان وأريزونا.

وقال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن روبرت ج.كونتي، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم امرأة، خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونجرس الأمريكي.

وأضاف كونتي أنه تم اعتقال 52 شخصا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

من جانبه، اعتبر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن ترامب يتحمل المسؤولية الكاملة عن أعمال العنف التي وقعت اليوم، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها واشنطن اليوم، لم تكن لتحدث لولا وجود ترامب.