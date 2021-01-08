بسبب كورونا.. 1727 حصيلةُ محاضر مخالفات الإغلاق فى لبنان

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية أن "مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتبارًا من تاريخ 7-1-2021 وحتى صباح اليوم 8-1-2021 منعًا لانتشار فيروس كورونا هو1727".، وذلك وفقا لما نشره ليبانون ديبايت.

وكانت السلطات اللبنانية قررت العودة إلى الإغلاق العام مجددا، ابتداء من أمس الخميس، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن اللجنة الوزارة المعنية بملف كورونا، أعلنت الإغلاق التام ابتداء من الخميس، على أن يكون حظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى الـ5 صباحًا.

فيما قالت "ام تي في" أن الإقفال سيكون دفعة واحدة وليس تدريجيا، موضحة أن المطاعم ستغلق أبوابها بدءًا من الخميس مع الابقاء على خدمة الديليفري، بحسب القرار".

وأضافت القناة أنه سيتم استثناء الأطباء والعسكريين والصحافيين من القرار.