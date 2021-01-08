أردوغان يعلق على مصالحة دول الرباعي العربي مع قطر

علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على اتفاق المصالحة بين دول الرباعي العربي مع دولة قطر خلال قمة العُلا، التي استضافتها السعودية الأسبوع الماضي.
واعتبر أردوغان المصالحة الخليجية خطوة إيجابية ستعود بالخير على المنطقة، مضيفًا: "نحيّي المصالحة الخليجية ونبارك هذه الخطوة الإيجابية التي ستعود بالخير على المنطقة".
وأضاف أردوغان: "كما تعلمون نحن نرى لتركيا أيضا مكانة مهمة في العلاقات التركية الخليجية، وأيضا عودة تركيا إلى مكانتها ستكون قريبة في الفترة المقبلة من أجل التعاون التركي الخليجي المشترك في الفترة المقبلة".
ورحب أردوغان بافتتاح الحدود بين الدول الخليجية واعتبرها تطور مهم، "هذه المصالحة الخليجية وافتتاح الحدود كافة تطور مهم جدا خاصة وأن هنالك علاقات أسرية وتاريخية قديمة بين الأسر الخليجية وإغلاقها كان من السيء جدا لكل الدول الخليجية، لذلك نحن نحيي هذه المصالحة ونبارك لهذه الدول".
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