أخبار اليمن : إصابات كورونا تتجاوز 88.5 مليون حول العالم

إصابات كورونا تتجاوز 88.5 مليون حول العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الجمعة، أن حصيلة المصابين تجاوزت 88 مليونا و561 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 63 مليونا و657 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس مليون و908 آلاف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم الخميس، زيادة ملحوظة مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة طفيفة في عدد الوفيات، حيث سجل 820 ألف و838 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,728 حالة وفاة.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات حتى صباح اليوم، هي: أميركا (374,124 وفاة)، والبرازيل (200,498 وفاة)، والهند (150,606 وفيات)، والمكسيك (131,031 وفاة)، وبريطانيا (78,508 وفيات).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات هي: أميركا (22,132,045 إصابة)، والهند (10,414,044 إصابة)، والبرازيل (7,961,673 إصابات)، وروسيا (3,355,794 إصابة)، وبريطانيا (2,889,419 إصابة).