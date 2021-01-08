أخبار اليمن : رب ضارة نافعة.. هذه فائدة الإصابة بكورونا!

رب ضارة نافعة.. هذه فائدة الإصابة بكورونا!"رب ضارة نافعة" لعل هذا القول المأثور ينطبق على مسألة الإصابة بفيروس كورونا، إذ يبدو أن إصابتك ستعطيك دراعا واقية لمدة 8 أشهر وربما أكثر.

فقد أثبتت دراسة نشرت في مجلة Science أن جسم الإنسان يحتفظ باستجابة مناعية قوية بعد الإصابة بالفيروس التاجي، تستمر ثمانية أشهر على الأقل بعد الإصابة، وربما لفترة أطول بكثير.

كما وجدت الدراسة، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" أن حوالي 90 في المائة من المرضى الذين خضعوا لهذه التجربة أظهروا مناعة ثابتة ومستقرة.

يتذكر الغزاة

تأتي تلك الإجابة أو الإثبات بعد أن شغل هذا السؤال الأساسي حول المناعة وإمكانية الإصابة مرة أخرى، وبعد كم من الوقت، مئات الباحثين حول العلم

إلى ذلك، أظهرت مراجعة عينات الدم لما يقارب 200 مريض خضعوا لهذه الدراسة أن عناصر متعددة من الجهاز المناعي - وليس فقط الأجسام المضادة - استمرت وبفعالية كبيرة في التعرف على الفيروس والتصدي له.

وبينت أن جسم الإنسان يحتفظ بذكرى الغزاة، وهو بالتالي مستعد لتنسيق هجوم مضاد وسريع في وجه الأجسام والخلايا التائية القاتلة إذا تعرض لها مرة أخرى!

يذكر أن هذا الوباء الذي اجتاح العالم منذ ديسمبر 2019، أصاب حتى الآن أكثر 88 ‬مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و888982 وفاة.

وقد وصل الفيروس إلى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان الصينية.