ذكرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون اختياريا من سن 10-15 عاما، وإجباريا عند إتمام 15 عاما.
وأوضحت وكالة وزارة الداخلية السعودية وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ، أن ذلك يتم بحجز موعد إلكتروني لزيارة أحد مكاتب وفروع «الأحوال المدنية» لإصدار هوية وطنية، واتباع المتطلبات الموجودة بتذكرة الموعد.
وأشارت «الأحوال المدنية» إلى أنه يمكن للزوجة والابنة إذا تجاوز عمرها 15 عاما استخراج بطاقة الهوية الوطنية، وهي الزامية، ولا تشترط موافقة الزوج، وإذا كان عمر المتقدم بين 10-15 سنة، فيتم حجز موعد والتوجه إلى المكتب، ويلزم لإتمام ذلك حضور ولي الأمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: إصدار بطاقة أحوال للابنة والزوجة لا تشترط موافقة الزوج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.