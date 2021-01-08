مسئول سعودي يوجه رسالة لـ حكومة بلاده بعد الحصول على لقاح كورونا

وجه محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، الشكر للقيادة الرشيدة على توفير لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين، وذلك بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح كورونا.

وقال الحقباني عبر حسابه على تويتر وفق ما نقلت صحيفة عاجل : "الحمد لله أخذت الجرعة الأولى من لقاح كوفيد – 19، شكرًا لقيادتنا العظيمة على توفيره والشكر للرائعين في وزارة الصحة على العمل الكبير الذي يقومون به والتنظيم الاحترافي لأخذ اللقاح".

وبدأت السعودية منذ نحو ثلاثة أسابيع حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وتم إنشاء ثلاثة مراكز للتطعيم في كل من: الرياض وجدة والظهران، مع منح الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكان قد أطلق وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق توكلنا، حيث تهدف هذه الخدمة إلى التأكيد بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا وأصبح "محصّن" ضد الفيروس.

كما تلقى وزير الصحة السعودي صباح أمس الخميس في مركز لقاحات كورونا في الرياض الجرعة الثانية من لقاح كورونا وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة.

وأعرب الربيعة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين و ولي عهده، على رعايتهم الكريمة واهتمامهم المتواصل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ كافة الاحترازات الوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا والحد من انتشاره، مثمنًا حرص القيادة الحكيمة على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًا في وقت قياسي وإتاحته للمواطنين والمقيمين، وهو ما أسهم في تميز المملكة وجعلها من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

وقدم الوزير السعودي الشكره لـ «سدايا» الشريك الحكومي والمُمكّن التقني على جهودهم المساندة لوزارة الصحة منذ ابتداء الأزمة وحتى اليوم ومساهمتهم في إيجاد حل تقني مميز يتمثل في تطبيق توكلنا وخدمة «الجواز الصحي» التي أُطلقت أمس الخميس والتي تعكس الحالة الطبية «محصن» لمن أتم عملية أخذ اللقاح.

ودعى وزير الصحة جميع أفراد المجتمع بالتقيد بالتدابير الوقائية والحرص على ارتداء الكمامة والمبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا مؤكدًا أنه جارٍ العمل حاليًا على افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا قريبًا لتشمل كافة مناطق المملكة.