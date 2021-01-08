في الذكرى الأولى للحادث.. بريطانيا تتعهد بمحاسبة إيران على إسقاط الطائرة الأوكرانية

طالبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إيران إعلان تفاصيل "الأحداث والقرارات"، التي أدت إلى استهداف الطائرة الأوكرانية قبل عام، التي اعترفت إيران بإسقاطها عن طريق الخطأ.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لمجموعة والرد الدولية لضحايا الطائرة الأوكرانية (بريطانيا وكندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان) في الذكرى الأولى لإسقاط الطائرة، إنها تدعو إيران "بشكل عاجل إلى تقديم شرح كامل وشامل للأحداث، والقرارات التي أدت إلى تحطم الطائرة".
وأكد البيان: "ستحاسب دولنا إيران لتحقيق العدالة، والتأكد من أن طهران تقدم تعويضات كاملة لعائلات الضحايا، والبلدان المتضررة".
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، تحدث عن واقعة إسقاط الطائرة الأوكرانية في وقت سابق من اليوم، وقال إن الحادث سببًا ألمًا لدى المسؤولين، قائلًا: "نعزي بدورنا ذوي الضحايا مع دعائنا بالرحمة لهم".
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