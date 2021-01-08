هوية مقيم الرقمية الهوية الوطنية الالكترونية متاحة عبر تطبيق ابشر افراد

هوية مقيم الرقمية أحد أجدد الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الداخلية السعودية يوم الأربعاء الماضي في طريقها لتحقيق التطور الفعلي في المعاملات الحكومية الإلكترونية، والتي تهدف للتسهيل على المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة سهولة الوصول إلى بطاقة الهوية الوطنية طوال الوقت دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ويسهل من خلالها إتمام المعاملات والإجراءات بمختلف المؤسسات الحكومية دون الحاجة إلى حمل بطاقة الهوية الفعلية، حيث أن هوية مقيم الوطنية متاحة على خدمة أبشر أفراد المصدّقة من قِبل وزارة الداخلية السعودية.

هوية مقيم الرقمية

أطلقت الإدارة العامة للجوازات في يوم الأربعاء الماضي هوية مقيم الإلكترونية، وهي المسمى المطلق على الهوية الوطنية الإلكترونية، وصرّح المتحدث الرسمي باسم إدارة الجوازات النقيب ناصر بن مسلط العتيبي أن هوية مقيم الرقمية تسهل على المواطنين الولوج للمعلومات الخاصة بالهوية الوطنية في أي وقت وأي مكان حتى وإن لم يحملوها.

كما صرّح أيضًا بسهولة تنزيلها على أجهزة الهواتف الذكية و التابلت من خلال خدمة أبشر افراد التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية، ويمكن الحصول عليها بسهولة ويسر، كما يمكن الاعتماد عليها في استكمال كافة الإجراءات الورقية داخل المؤسسات الحكومية كأحد البيانات المصدّقة.

وتتيح الهوية الرقمية الإمكانية للتحقق من هوية المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية، وذلك من خلال رمز التحقق السريع QR Code مع إمكانية تحميلها وتنزيلها على الجوالات والأجهزة الذكية بمختلف أنواعها حتى يمكن الوصول إليها في أي وقت.

الهوية الوطنية الإلكترونية

يتحدث المتحدث باسم إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية النقيب ناصر بن مسلط العتيبي أن إطلاق “هوية مقيم الرقمية” يُعد بمثابة تحول فعلي في مسار التطورات الإلكترونية التي تتبعها حكومة المملكة في مختلف مؤسساتها، وفقًا لما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وذلك تسهيلً على المواطنين إتمام كافة الإجراءات الروتينية الحكومية بسهولة ويُسر تحت شعار ‘‘ هويتك بجوالك‘‘.