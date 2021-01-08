واتساب.. تحديث جديد في سياسة الخصوصية عام 2021

تحديثات واتساب لا تنتهي خلال عام 2021، فمع بدايات العام الجديد والساعات الأولى ليلة رأس السنة بدأت إدارة WhatsApp في تطبيق تحديث خاص بأنظمة التشغيل، تخلت به إدارة واتس آب عن ملايين الهواتف الذكية حول العالم، وذلك بعد قرارها بعدم دعم تحديث وتشغيل تطبيق المراسلة الفورية الشهير على هواتف أندرويد الذكية التي تعمل بنظام 4.0 أو أقل، كما استغنت أيضا عن العديد من هواتف آيفون التابعة لشركة آبل، بعد قرارها بعدم إمكانية تشغيل واتساب على هواتف Iphone التي تعمل بنظام تشغيل أقل من IOS 9.

تحديث واتساب شروط الخدمة 2021

منذ أيام قليلة طالعتنا الصحف والمواقع الإخبارية عن قرار جديد وهو تحديث سياسة الاستخدام في تطبيق واتساب الشهير، فقد قررت إدارة الشركة التابعة لفيسبوك تنفيذ شروط جديدة خلال العام الجاري 2021، وعبر هذا التحديث يتم مطالبة مستخدم واتساب بالموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة لهذا العام.

حيث تظهر تلك الرسالة بمجرد قيام المستخدم بفتح التطبيق، وضمن الشروط الموضوعة في تلك الرسالة أنه في حالة وصول أي رد من قبل مستخدم واتساب بالموافقة على تحديث السياسات فهو يعني الرفض، وفي تلك الحالة يجب عليك حذف التطبيق، حيث سوف يتوقف التطبيق عن العمل على هاتف الذكي بحلول يوم 8 فبراير المقبل.

مخاوف من سياسة WhatsApp الجديدة

منذ بيع تطبيق واتساب الشهر إلى شركة فيسبوك والكثير من المخاوف تظهر لدي مستخدمي التطبيق، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات والخصوصية الخاصة بالمستخدمين، كذلك مخاوف من ظهور الإعلانات التجارية في تطبيق المراسلة، ورغم تعهد إدارة فيسبوك حينها أنها سوف تحافظ إلى إدارة واتساب بصورة مستقلة وبعيدة تماماً عن فيسبوك لكنها خالفت تلك الوعود خلال السنوات التالية.

حيث بدأت إدارة واتساب في تغيير اسم التطبيق الشهير وتم إضافة اسم فيسبوك له، كما تشير العديد من التقارير الأمنية أن إدارة فيسبوك قد قامت بدمج البيانات الشخصية التي بحوذتها من فيسبوك وواتساب، وذلك من أجل تقديم العديد من المزايا التنافسية للمعلنين التجاريين، وينتظر الجميع حالياً أن يتم الإعلان بصورة رسمية اعتماد واتساب بصورة كاملة على الإعلانات، ليصبح الأمر مجرد تطبيق ربحي لإدارة فيسبوك في النهاية.