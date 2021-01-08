أخبار اليمن : حريق هائل يلتهم مستودع تجاري بالعاصمة صنعاء

حريق هائل يلتهم مستودع تجاري بالعاصمة صنعاء
التهم حريق هائل في صنعاء اليوم، مستودع لبيع الادوات المنزلية ومحل مولدات جوار العيادات الخارجية لمستشفى الثورة بأمانة العاصمة.
وأوضح مدير الدفاع المداني بالأمانة العقيد محمد بهيش أن فرق الدفاع المدني هرعت بصحبة سبع سيارات اطفاء لإخماد الحريق ومنع انتشاره إلى المحلات المجاورة.
وأشار إلى أن الحريق خلف خسائر مادية كبيرة دون وقوع إصابات بشرية.. مبيناً أن حريق كلي وقع في المستودع بالطابق الثاني وحريق جزئي بالمحل في الطابق الأول.
وأهاب العقيد بهيش، بأصحاب المستودعات والمحلات التجارية بالالتزام بتوفير وسائل الأمن والسلامة.. داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حوادث حريق على الرقم "191".
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