تابعة لتنظيم القاعدة .. تونس تعتقل خلية إرهابية قبل القيام بأعمال تخريبية

نجحت السلطات الأمنية التونسية في اعتقال مجموعة إرهابية كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد بحسب ماصرح به الناطق الرسمي باسم النيابة العامة التونسية محسن الدالي.

وذكر الدالي في تصريحات لوكالة الأنباء فرانس برس أن المجموعة الإرهابية تتالف من 5 أشخاص أحدهم قيادي في جماعة جهادية محلية تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب.

وأشار الدالي إلي أنه تم توقيف عنصرين من الخمسة في العاصمة التونسية تونس، لافتا الي ان الثلاثة الآخرون، كانوا يوفرون معدات ودعما لوجيستيا للتخطيط للقيام بعمليات إرهابية.

وينتمي الأشخاص الخمسة الذين تم القبض عليهم الي الجنسية التونسية، وجاءت تلك العملية بعد أيام قليلة من قرار إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين بسبب قيامه بتعيينات في وظائف أمنية عليا من دون اعلام رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم بأن القيادي الذي ألقي القبض عليه ارهابي مُصنّف خطير جدّا، وهو من أحد قادة ما يُسمّى بتنظيم القاعدة الارهابي البلاد، حيث سبق له الاضطلاع بمهام قياديّة بذات التنظيم بإحدى بؤر التوتر.

وأشارت الوزارة إلى أن القيادي كان ينسق مع قيادات بارزة بتنظيم القاعدة الأمّ بالخارج، وعناصر كتيبة عقبة ابن نافع للتخطيط لتنفيذ عمليّات إرهابيّة، بحسب البيان.

ونوهت الوزارة في بيانها الي إنه القوى الأمنية ضبطت خلال العملية، سلاحًا حربيًا نوع كلاشنيكوف وذخيرة.

وخلية عقبة ابن نافع فرع من تنظيم القاعدة في المغرب، وتنشط في المرتفعات الغربية في البلاد والحدودية مع الجزائر، ونفذت في العام 2014 هجومًا وقتلت 15 جنديًا وكانت نقطة انطلاق عملياتها في تونس.