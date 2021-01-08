الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من رام الله وجنين والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم/ الجمعة/ خمسة فلسطينيين من رام الله وجنين والخليل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا من قرية دير جرير شرق رام الله بعد أن داهم منزله وفتشه، كما اعتقل 3 آخرين من مدينة جنين.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.
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