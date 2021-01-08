قبرص تفرض تدابير إغلاق لـ3 أسابيع مع تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا"

أعلن وزير الصحة القبرصي، قنسطنطينوس لوانو، اليوم /الجمعة/ فرض إغلاق عام في البلاد لمدة 3 أسابيع تبدأ من يوم /الأحد/ المقبل لاحتواء تفشي الفيروس مع ارتفاع أعداد الحالات الجديدة وصعوبة الموقف في المستشفيات.

وقال لوانو ،في تصريح له بثته وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، إن تدابير الإغلاق الجديدة ستتضمن -بين تدابير أخرى- حظرا للتجوال بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا، بالإضافة إلى حظر جميع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة.