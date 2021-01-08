فرض الطوارئ بدرجة حادث جلل.. عمدة لندن: انتشار فيروس كورونا خرج عن السيطرة

أعلن عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان فرض حالة الطوارئ من مستوى "حادث جلل، مؤكدًا أن انتشار فيروس كورونا أصبح خارج السيطرة في العاصمة.

وتجاوز معدل الإصابات بفيروس كورونا في لندن 1000 مصاب لكل 100 ألف ساكن، وزادت حالات الإصابة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات بنسبة 27% خلال الفترة بين 30 ديسمبر و6 يناير.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة لندن 7034 شخصًا، ما يمثل زيادة بنسبة 35% عن الذروة الأولى لانتشار فيروس كورونا في لندن أبريل الماضي.

وفي خطاب إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، طالب صادق خان بإغلاق الكنائس وسائر دور العبادة وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية خارج منازلهم، كما طالب بتخصيص مبلغ مالي أكبر كمعونات لسكان العاصمة غير القادرين على العمل في ظل إجراءات الإغلاق المشددة.

وقال عمدة لندن في بيان "إننا نعلن حالة الحادث الجلل لأن التهديد الذي يفرضه فيروس كورونا على مدينتنا وصل إلى نقطة الأزمة، وإن لم نتحرك فورًا فسيتجاوز الضغط قدرات الخدمات الصحية الوطنية وسيموت المزيد من الأشخاص".

وأوضحت الصحيفة أن حالة "الحادث الجلل" هي وضع لا يسمح بسريان الأعمال اليومية كالمعتاد، وقد يتضمن تهديدًا لحياة الأفراد أو رفاهيتهم، أو تأثير ضار على الخدمات الضرورية والبيئة والأمن القومي.

وأعلنت الحكومة البريطانية عن فرض قيود إضافية على حركة السفر إلى إنجلترا، تحسبا لخطر تفشي طفرات جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وأكد وزير النقل البريطاني غرانت شابس في بيان منشور على موقع الحكومة أنه اعتبارا من الأسبوع القادم، ستلزم سلطات البلاد جميع المسافرين، منهم المواطنون البريطانيون، قبل المغادرة إلى إنجلترا من خارج البلاد، بطائرة أو سفينة أو قطار، بتقديم فحص سلبي لـ"كوفيد-19" يتم إجراؤه في فترة أقصاها 72 ساعة قبل الزيارة.

وأشارت الحكومة إلى أن المسافرين المخالفين للقيود الجديدة سيواجهون غرامة مالية بمقدار 500 جنيه استرليني، مضيفة أن جميع القادمين من الدول غير المدرجة على قائمة "ممر السفر الآمن" سيضطرون إلى دخول الحجر الصحي لمدة عشرة أيام بغض النظر عن نتائج فحصهم.

ولفت شابس إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى منع تفشي طفرات جديدة من فيروس كورونا مثل تلك التي تم اكتشافها مؤخرا في الدنمارك وجنوب إفريقيا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن فرض إغلاق شامل جديد في عموم المملكة المتحدة، على خلفية انتشار طفرة جديدة من الفيروس التاجي وهي ذات قدرة متزايدة على التفشي.