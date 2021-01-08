نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أردوغان على المصالحة الخليجية مع قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المصالحة الخليجية بخصوص الأزمة الخليجية القطرية واعتبرها خطوة إيجابية ستعود بالخير على المنطقة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "نحيّي المصالحة الخليجية ونبارك هذه الخطوة الإيجابية التي ستعود بالخير على المنطقة".

وأضاف أردوغان: "كما تعلمون نحن نرى لتركيا أيضا مكانة مهمة في العلاقات التركية الخليجية، وأيضا عودة تركيا إلى مكانتها ستكون قريبة في الفترة المقبلة من أجل التعاون التركي الخليجي المشترك في الفترة المقبلة".

ورحب أردوغان بافتتاح الحدود بين الدول الخليجية واعتبرها تطور مهم، "هذه المصالحة الخليجية وافتتاح الحدود كافة تطور مهم جدا خاصة وأن هنالك علاقات أسرية وتاريخية قديمة بين الأسر الخليجية وإغلاقها كان من السيء جدا لكل الدول الخليجية، لذلك نحن نحيي هذه المصالحة ونبارك لهذه الدول".