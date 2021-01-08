نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونس: القبض على 5 إرهابيين بينهم قيادي في تنظيم القاعدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت السلطات الأمنية التونسية خمسة أشخاص من بينهم قيادي في جماعة محلية موالية لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي كانوا يخططون لعمليات إرهابية، وفق المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة محسن الدالي، اليوم الجمعة.

وأعلن الدالي لوكالة فرانس برس "تحديد مكان عنصرين خطيرين محل تفتيش وتوقيفهما بالعاصمة تونس".

أما الثلاثة الآخرون، فكانوا يوفرون معدات ودعما لوجيستيا للتخطيط لعمليات ارهابية، وفقا للمصدر ذاته الذي لم يقدم تفاصيل عن طبيعة العملية التي كانوا ينوون تنفيذها، والموقوفون الخمسة من الجنسية التونسية، حسب الدالي.

وتأتي العملية بعد أيام قليلة من إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين بسبب تعيينات في وظائف أمنية عليا دون إعلام رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن القيادي الذي قبض عليه "إرهابي مُصنف خطير جداً، محل عدّة مناشير تفتيش، وهو من أحد قادة ما يُسمى بتنظيم القاعدة الارهابي ببلادنا، وسبق له الاضطلاع بمهام قيادية بذات التنظيم بإحدى بؤر التوتر" دون تحديدها .

وأثبتت الأبحاث ان القيادي نسق مع قيادات بارزة في تنظيم "القاعدة الأم" بالخارج وعناصر من كتيبة عقبة بن نافع "للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية"، وفق الوزارة.

وضبطت القوى الأمنية في العملية سلاحا حربيا من كلاشنيكوف وذخيرة.

وخلية عقبة بن نافع فرع من تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي، وتنشط في المرتفعات الغربية في البلاد والحدودية مع الجزائر ونفذت في 2014 هجوماً وقتلت 15 جندياً، وكانت نقطة انطلاق عملياتها في تونس، حيث حددت السلطات التونسية أن 100 إلى 150 من بين هذه العناصر تنشط في تونس.

ومنذ 2011 تواجه تونس هجمات يقوم بها متشددون مسلحون ويستهدفون قوات الأمن والجيش، وكذلك السياح الأجانب والمدنيين.

غير أن الوضع الأمني تحسن في السنوات الأخيرة ولا تزال الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015، بعد ثلاث هجمات دامية في العاصمة وفي محافظة سوسة السياحية في شرق البلاد.