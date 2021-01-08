نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار قوي بالقرب من مستشفى في إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دوى انفجار قوي اليوم الجمعة، يهز موقف للسيارات بالقرب من مستشفى لعلاج مرضى فيروس كورونا في مدينة نابولي جنوبي إيطاليا.

وأحدث الانفجار حفرة ضخمة عمقها حوالي 20 مترا تسببت في انهيار موقف السيارات و وتوجهت فرق الطوارئ إلى الموقع مع الكلاب البوليسية صباح الجمعة، للبحث عن ضحايا الحادث، ووفقا لصحيفة "بوسيتانو نيوز" الإيطالية.

وبلغت مساحة المنطقة المنهارة حوالي 500 متر مربع، وأظهرت الصور تصاعد سحب من الدخان بالموقع، حيث تسبب الانفجار في انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى ولم يتم تأكيد سبب الانهيار، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.