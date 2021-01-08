حساب الموطن يرد على مدى إمكانية فتح تسجيل جديد

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محمد سياف - ابو ظبي - استجاب برنامج حساب المواطن للرد على تساؤلات المواطنين حول موعد فتح تسجيل جديد للحصول على الدعم، وهي الخدمة التي توقفت منذ عدة شهور، ومن وقتها وتستمر عمليات المراجعة للاستحقاق، ومع قرب إيداع الدفعة 38 المنتظر يوم 10 يناير المُقبل، عاود الكثيرون توجيه الاستفسارات لخدمات الدعم الفني، عبر القنوات الرسمية للتواصل مع حساب مواطن، كذلك تم توضيح عدد من الإجراءات التي يمكن اتباعها حال عدم حصول المستفيد على الدعم، أو تعليق حسابه.

متى حساب المواطن تسجيل جديد؟

قال حساب مواطن أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد بعينة لفتح التسجيل الجديد، غير أنه سيتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري، وكان البرنامج قد دعة المستفيدين إلى فحص نتائج الأهلية لدفعة شهر يناير التي تحمل التسلسل 38، والمنتظر البدء في إيداع مستحقاتها من مساء يوم غداً السبت ومع بداية الساعات الأولى من صباح الأحد 10 يناير 2021، ويستمر على مدار ساعات اليوم نزول المبالغ النقدية على الحسابات البنكية للمستحقين من اجتاز اختبار الأهلية وينطبق عليهم ضوابط الصرف.

استعلام حساب المواطن

جدير بالذكر أن البرنامج خصص لمستفيدة تطبيقاً إلكترونياً، يسهل منه الدخول على البوابة الإلكترونية، واستعراض الخدمات المتاحة، ومنها فحص الأهلية، واستخدام الحسابة في حساب قيمة الدعم المستحق، ولمن فقد بيانات الدخول، فقد تم تحديد 4 خطوات فقط منها يتم استعادة كلمة المرور ، عبر زيارة موقع حساب مواطن، ثم الضغط على عبارة “نسيت كلمة المرور”، بعدها يتم اختار استعادة الكلمة، لتصل رسالة نصية على رقم الهاتف الخاص بالمستخدم، بها بيانات الدخول الجديدة لكلمة السر، بعدها يتم تسجيل البيانات المطلوبة رقم الهوية وتاريخ انتهاؤها، ورقم الميلاد بالتقويم الهجري.

الاستعلام عن نتائج الأهلية من الخدمات المتاحة في الوقت الحالي على الموقع، يمكن النفاذ لحسابك ومن ثم التحقق من انطباق المعايير لحين نزول الاستحقاق قريباً.