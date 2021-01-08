واتساب شروط جديدة إجباري على المستخدمين بداية من العام الجديد

واتساب وضع شروط جديدة بداية من عام 2021 وقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات بالكشف عن الصفحة التي تظهر لمستخدمي واتساب في الأيام الأخيرة وهي عبارة عن تحديث للشروط الخاصة للسياسة الخصوصية التي تنظم عمل التطبيق ويتوجب الموافقة الإجبارية عليها لمن لديه الرغبة في الاستمرار باستخدام التطبيق.

وقد أفادت مواقع متخصصة بالتكنولوجيا بأن واتساب أصدر تحديثا جديداً على سياسة الخصوصية في التطبيق وسوف يتم إبلاغ مستخدمين تطبيق واتساب بالتغيير الجديد الذي طرأ على التطبيق وإنه في حالة لم يجر الرد بالموافقة لن يستطيع المستخدم بعد يوم 8 فبراير المقبل، استخدام التطبيق بشكل طبيعي.

شروط واتساب الجديدة بداية من العام الجديد

وتسعى التطبيقات الإلكترونية سواء على متجر Ios أو متجر Android على مستوى العالم لتطوير خدماتها ورفع مستوى التقنية لمواكبة التطور في العصور الحديثة، وفي بداية عام 2021 قامت شركة واتساب بإصدار تحديث جديد فرض أمراً جديداً على مستخدمي التطبيق في جميع أنحاء العالم وبدأ تطبيق واتساب طلب الموافقة من المستخدمين على الشروط الخاصة الجديدة وسياسة الخصوصية الجديدة التي جرى تحديثها لهذا العام وتظهر رسالة هذه الأيام من واتسآب بمجرد فتح التطبيق عن تحديث الشروط وسياسة الخصوصية. وتنص الصورة والرسالة التي تظهر للمستخدمين عند فتح تطبيق واتس اب بـ: تطبيق واتسآب يقوم بتحديث شروطه وسياسة خصوصيته.

تحديثات واتساب العام الجديد

بعد إصدار تحديثات الجديدة لتطبيق واتس اب بداية من العام الجديد وظهور المزيد من المعلومات بشأن خدمة واتس اب وسياسة الخصوصية الإجبارية بداية من يوم 8 فبراير، وكيف يمكن للأعمال التجارية استخدام الخدمات المضافة على فيسبوك لتخزين وكيفية إدارة محادثات واتس اب الخاصة بهم.

بالإضافة إلى أن الرسالة تنص أيضا على كيفية المشاركة مع فيسبوك لتقديم عملية التكامل عبر منتجات شركة فيسبوك وتختفي الرسالة بمجرد الضغط على الموافقة ذلك يعني أن مستخدم تطبيق Whatsapp يقبل الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 8 فبراير 2021.

بعض الهواتف التي لن تدعم تشغيل تطبيق واتساب

الهواتف التي لن تدعم تشغيل تطبيق واتس اب هي كل إصدارات آيفون حتى «iPhone 4»، وهو ما يعني أن هواتف «iPhone 4S، iPhone 5، iPhone 5S، و iPhone 6، iPhone 6S» في حاجة لتحديث نظام التشغيل إلى iOS 9 وأيضاً لن يعمل التطبيق على كل الهواتف الآتية « HTC Desire»، و« LG Optimus Black»، و «Motorola Droid Razr »، و «Samsung Galaxy S2».