السعودية تعلن موعد رفع حظر السفر بشكل كامل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الجمعة، فتح الرحلات الدولية والمنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل كامل اعتباراً من 31 مارس المقبل.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه "سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء 31 مارس 2021ـ، السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل".
ونقلت "واس" عن المصدر السعودي قوله إنه يكون تنفيذ ذلك "وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وكانت الداخلية السعودية قد قرر في يوم 21 ديسمبر 2020، تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد.
واستثنت تعليمات وزارة الداخلية حينها حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، مشيرة على أنه سوف تتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.
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