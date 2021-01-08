وزير الخارجية اليمنى يبحث مع السفير الصينى مجالات التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الجمعة، مع سفير جمهورية الصين الشعبية كانغ يونغ، تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وتفاصيل تداعيات الهجوم الإرهابى الذى استهدف رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية أثناء وصولهم إلى مطار عدن الدولى.





وتطرق الجانبان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزير اليمنى استمرار حكومة الكفاءات السياسية فى العمل على تطبيع الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل والمستدام فى جميع ربوع الوطن، مثمناً موقف الصين الثابت والداعم لليمن وقيادته الشرعية. بدوره، أكد السفير الصينى موقف بلاده الثابت تجاه اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، ودعمها لجهود الحكومة اليمنية فى سبيل إحلال السلام واستعادة الأمن والاستقرار.

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