مقتل 30 عنصرا حوثيا بمدفعية الجيش اليمنى غربى مأرب

جدة - نرمين السيد - ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصدر عسكرى قوله إن مدفعية الجيش والمقاومة، دمرت ثلاثة أطقم تابعة لميليشيات الحوثى، قادمة من صنعاء، كانت فى طريقها لتعزيز مواقع الميليشيات فى جبهة المخدرة بمديرية "صرواح" غربى مأرب.

وأوضح المصدر أن الميليشيات دفعت بتعزيزات من صنعاء، لمواقعها فى جبهة المخدرة، إلا أن مدفعية الجيش تمكنت من تدمير الأطقم وقتل جميع من كانوا على متنها.

وتخوض قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، بدعم من تحالف دعم الشرعية فى اليمن، معارك متواصلة فى جبهات عدة، مع ميليشيات الحوثى وسط تقهقر وانهيار متواصل لعناصر الميليشيات.