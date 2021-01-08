فاينانشيال تايمز : الاتحاد الأوروبى يرد على انتقادات بشأن صفقات لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى رسالة إلى برلمانيين ألمان اطلعت عليها الصحيفة ونشرتها على موقعها الإلكتروني، وصف يورج ووجان، ممثل الاتحاد الأوروبى فى برلين الاتهامات بأن المفوضية الأوروبية كانت شديدة الحذر فى التوصل إلى اتفاقات مع مصنعى اللقاحات العام الماضى بأنها "بلا معنى".

وقال ووجان "إن الدول الأعضاء هى نفسها التى تقرر شراء اللقاحات؛ وهى الجهة التى ستدفع ثمنها للشركات المصنعة، وليس الاتحاد الأوروبى هو من يدفع ثمن اللقاحات".

من هنا، أبرزت الصحيفة البريطانية حقيقة أن تصريحات المسئول الأوروبى جاءت مع تصاعد إلقاء اللوم فى بطء وتيرة إطلاق حملات التلقيح على المستويات الوطنية على الاتحاد الأوروبى من جانب العديد من الدول الأعضاء، لاسيما وأنه فى الوقت الذى قامت فيه بريطانيا بتلقيح أكثر من مليون شخص حتى يوم الثلاثاء الماضي، قامت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا بتلقيح 367 ألفًا، و139 ألفًا، و5 آلاف شخص على التوالى.

ورفض ووجان انتقادات بأن الاتحاد الأوروبى لم يطلب جرعات كافية من لقاح شركتى (فايزر وبيونتيك)، والذى أصبح الشهر الماضى أول لقاح يحصل على الموافقة التنظيمية من قبل الكتلة.. مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية أكدت فى مطلع هذا الأسبوع بأنها تجرى محادثات لتأمين المزيد من الجرعات.

وأضاف ووجان: "أن المفاوضات التى أسفرت عن طلب ما يصل إلى 300 مليون جرعة من (بيونتيك) فى نوفمبر الماضى حدثت فى وقت لم نتأكد فيه من أن اللقاح سيكون له الفعالية اللازمة أو أنه سيكون المنتج الأول الذى تتم الموافقة عليه فى 2020".

وتابع: "أنه إذا كان هذا الأمر واضحًا بشكل موضوعى فى مثل هذه المرحلة المبكرة، لكان العالم بأسره قد استثمر فى بيونتيك بنحو ربما تلاشت معه جميع مشاكل التسليم التى تواجهها الشركة اليوم".

لكن بعد النتائج الأولية المشجعة من التجارب المبكرة فى 1 يوليو، وقعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة اتفاقيات توريد مع بيونتيك وفايزر فى غضون 20 يومًا.. وفى أوائل يونيو، وافق بنك الاستثمار الأوروبى على تقديم قرض بقيمة 100 مليون يورو لشركة بيونتيك، لكن الاتحاد الأوروبى انتهى فقط من صفقة توريد مع الشركة فى 11 نوفمبر.

وأشار المسئول الأوروبى إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذى يبلغ عدد سكانه حوالى 450 مليون نسمة، جمع محفظة تضم أكثر من مليارى جرعة من سبعة لقاحات مختلفة.. لكن يبدو أن استثمارات الاتحاد الأوروبى لمساعدة الشركات على تغطية التكاليف الأولية كانت متواضعة نسبيًا مقارنة بتلك التى وافقت عليها الولايات المتحدة.

وقال ووجان إن الاتحاد الأوروبى قد مول مقدما طاقة إنتاجية بنحو مليارى يورو فى الصيف وأوائل الخريف. وفى المقابل، بدأت إدارة دونالد ترامب فى الولايات المتحدة فى تمويل منتجى اللقاحات من خلال برنامج Operation Warp Speed فى مارس الماضى وأنفقت أكثر من 12 مليار دولار حتى الآن- تم منح أكثر من ثلثها لشركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية ومقرها بوسطن- على الرغم من أن المجموع يشمل أيضًا بعض مدفوعات الطلبات المسبقة للأدوية.

ويشير المدافعون عن نهج الاتحاد الأوروبى إلى تحديات إنشاء برنامج جديد تمامًا لشراء اللقاح والتنسيق مع الدول الأعضاء التى لديها مطالب مختلفة. وواجهت بعض الحكومات الوطنية، مثل فرنسا، انتقادات محلية لبطئها الشديد فى توزيع اللقاحات التى تم تسليمها بالفعل فى إطار برنامج الاتحاد الأوروبى.

لكن السياسيين الألمان، بمن فيهم رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس سودر، الذى يقود أيضًا أحد الأحزاب الحاكمة فى ألمانيا، أكدوا أن اللوم يقع على عاتق الاتحاد الأوروبى برمته.

وقال فى هذا الشأن: "ربما كان هناك الكثير من البيروقراطية داخل أروقة المفوضية الأوروبية. وتم طلب عدد قليل جدًا من اللقاحات المناسبة، كما استمرت المناقشات حول الأسعار لفترة طويلة جدًا".