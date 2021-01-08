75 مليون وطني أمريكي.. ترامب: أنصاري لن يتعرضوا للإذلال بأي شكل

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثاني تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" بعد رفع الموقع الحظر الذي فرضه على حساب ترامب لمدة 12 ساعة بسبب تحريضه على العنف.

وكتب ترامب في تغريدته "الـ 75 مليون وطني أمريكي الذين صوتوا لي ولسياسة أمريكا أولًا ولنجعل أمريكا عظيمة ثانية سيكون لهم صوت عال في المستقبل، ولن يتعرضوا للإذلال أو معاملة غير عادلة بأي شكل أو طريقة".

وأعلنت كاترين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، أن المجلس سيبدأ إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب منتصف الأسبوع المقبل، على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس.

وقالت كلارك: "إذا لم يتحرك المجلس لعزل ترامب فسيتم تدمير الديمقراطية الأمريكية، وإذا لم يتحرك نائب الرئيس مايك بنس لعزل ترامب فسيمضي المجلس قدما في إجراءات عزله".

وأفاد موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض عزل الأخير.

ونقل الموقع عن مستشاري بنس قولهم: "نائب الرئيس يعارض اللجوء إلى التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب".

وأضافوا: "بنس وفريقه قلقون من أن اللجوء إلى المحاكمة البرلمانية قد يؤدي لمزيد من الفوضى والانقسام".

يذكر أن استخدام التعديل رقم 25 بالدستور الأمريكي حول عزل الرئيس يتطلب تأييد نائب الرئيس، مايك بنس وأغلبية أعضاء الحكومة لعزل ترامب استنادا على عدم أهليته للقيام بالمهام المنوطة به في المنصب.

واقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، يوم الأربعاء الماضي، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونجرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونجرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".