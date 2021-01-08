حدادا على وفاة شرطي.. بيلوسي تأمر بتنكيس أعلام الكونجرس

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قرارًا بتنكيس أعلام الكونجرس حدادًا على وفاة الشرطي بريان كيكنيك بعد إصابته أثناء تصديه لمحتجين اقتحموا مبنى الكونجرس الأربعاء الماضي.

واصطفت وحدات من الشرطة الأمريكية بسياراتها أمام مبنى الكونجرس الأمريكي في دقيقة صمت حدادًا على روح الشرطي بريان كيكنيك، الذي توفي أمس في أحد مستشفيات العاصمة واشنطن إثر إصابته أثناء تصديه لمحتجين اقتحموا الكونجرس الاربعاء الماضي.

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن بعض كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب يستعدون للتصدي لأي أوامر غير قانونية أو خطيرة في الأيام الأخيرة من رئاسته.

ومساء الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونجرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونجرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".