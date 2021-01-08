صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه تم السماح للسعوديين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداء من 31 مارس القادم. وقال المصدر بحسب وكالة الأنباء السعودية واس إنه ابتداءً من يوم الأربعاء 31 / 3 / 2021م سيتم السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها. كما بين أنه سيتم أيضا رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل. وذكر أيضا أن يكون تنفيذ ذلك وفقا للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تعلن رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.