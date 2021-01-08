خلال يوم.. الأردن يسجل 1092 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة عن تسجيل (1092) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث واصلت العاصمة الأردنية عمان الصادرة في هرم الإصابات ب (405).

وأوضحت الصحة الأردنية في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في البلاد بأن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع الي (305,163) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا (15,781) حالة

كما سجلت الصحة الاردنية (21) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3989) حالة.

فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات (63) حالة، و غادرت (104) حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (558) حالة، لافتة الي ان إجمالي عدد أسرة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم أمس (474) بنسبة إشغال (%11).

فيما بلغ إجمالي عدد أسرة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات الحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم أمس (222) بنسبة إشغال (23%).

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم أمس (101) بنسبة إشغال (11%).

وذكرت الوزارة الاردنية ان عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ (1050) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (285,393) حالة.

بينما تم إجراء (24,350) فحص مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,370,292) فحصأ، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى قرابة (4.48%).