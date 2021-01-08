أول المُعزِّين في وفاة الأميرة طرفة.. برقية من السلطان العماني إلى خادم الحرمين

بعث السلطان العماني هيثم بن طارق برقية عزاء ومواساةٍ إلى خادمِ الحرمين الشريفين الملك ‎سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة المغفور لها الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر البيان أن الصلاة علي الفقيدة ستكون يو غد السبت الموافق 9 يناير 2021، 25 جمادى الآخر 1442هـ.

كما أشار الديوان الملكي السعودي في بيانه إلى أن الصلاة ستقام على الفقيدة في مدينة الرياض.